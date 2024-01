POL-DA: Bensheim: Kripo findet Waffen bei Durchsuchung

Darmstadt (ots) - Gleich zwei Mal verschafften sich Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (24.01.) gewaltsam Zugang zu Büroräumlichkeiten in der Mina-Rees-Straße. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die ungebetenen Gäste über die Haupteingangstür in das Gebäude. Dort hebelten sie im ersten Obergeschoss gewaltsam die Eingangstür der Büroräumlichkeiten auf ...

