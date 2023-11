Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Täter entwenden Schmuck

Bedburg-Hau-Schneppenbaum (ots)

Am Sonntag (26. November 2023) kam es zwischen 15:00 Uhr und 20:00 Uhr an der Örtlichkeit "Rosenkamp" in Bedburg-Hau zu einem Einbruch. Der oder die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten des Hauses und durchsuchten diese. Es wurde eine unbekannte Anzahl an Schmuckstücken entwendet, weshalb nach aktuellem Stand noch kein Vermögensschaden benannt werden kann. Nach der Tat entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise bei der Kripo Kleve unter 02821 5040. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell