Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Mehrere Einbrüche in Reichswalde

Diverse Wertgegenstände und Bargeld entwendet

Kleve-Reichswalde (ots)

Am Samstag (25. November 2023) kam es zwischen 11:00 Uhr und 19:30 Uhr an der Örtlichkeit "Mühsol" in Kleve zu einem Einbruch. Der oder die Täter hebelten ein Fenster eines Hauses auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Diese durchsuchten Sie und entwendeten u.a. einen niedrigen sechsstelligen Bargeldbetrag sowie eine hochwertige Frauenarmbanduhr. Nach der Tat entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Zu einem weiteren Einbruch in Reichswalde kam es am Samstag (25. November 2023) im Zeitraum von 16:55 Uhr und 22:05 Uhr. An der Adresse "Am Ruppenberg" hebelten ein oder mehrere Täter ebenfalls ein Fenster auf und gelangten so ins Haus. Dort durchsuchten Sie mehrere Räume und entfernten sich dann vom Tatort. Zum aktuellen Stand der Ermittlungen kann über ein mögliches Diebesgut der Täter keine Aussage getroffen werden.

Im Zeitraum von Samstag (25. November 2023), 16:45 Uhr und Sonntag (26. November 2023), 11:45 Uhr kam es an der Örtlichkeit "Am Stein" zu einem weiteren Einbruch in Kleve-Reichswalde. Dabei hebelten ein oder mehrere unbekannte Täter ebenfalls ein Fenster auf und gelangten so in das Einfamilienhaus. Der oder die Täter durchsuchten mehrere Räumen, entwendeten nach aktuellen Stand der Ermittlungen aber nichts.

Ob die drei zuvor beschriebenen Einbrüche in Kleve-Reichswalde in Verbindung zueinander stehen, ist bislang noch unklar und Bestandteil der durch die Kriminalpolizei eingeleiteten Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell