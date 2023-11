Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze- Sprengung eines Automaten

Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten

Am Samstagmorgen (25. November 2023) gegen 04.15 Uhr wurde ein Anwohner an der Deroystraße durch einen lauten Knall geweckt. Als er auf die Terrasse ging, um Nachzuschauen woher der Knall kam, sah er den zerstörten Zigarettenautomaten auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Unbekannte haben die Tür des Automaten aufgesprengt, um an die Geldkassette zu gelangen. Mit der Kassette flüchteten die Täter bevor die Polizei an dem Tatort erschien. Durch die Wucht der Sprengung wurde der Inhalt des Automaten auf der Wiese verteilt. Die Kripo in Goch nimmt Hinweise zu den Tätern unter Telefon 02823 1080 entgegen. (as)

