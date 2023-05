POL-PDWIL: Sachbeschädigung

Daun (ots) - Am 22.05.2023 gegen 12:17 Uhr begab sich eine Frau in ein Bekleidungsgeschäft in der Wirichstraße in Daun. Hier lenkte sie die Inhaberin durch gezielte Fragen und Wünsche ab. In einem unbeobachteten Moment entwendete sie ein im Bereich der Kasse liegendes Smartphone und entfernte sich von der Örtlichkeit. Die Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: 30 - 40 Jahre alt, etwa 170 cm groß, schwarze ...

