Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg/Würzburg: Ermittlungserfolg nach Einbruchdiebstahl in Autowerkstatt

Zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Dieburg/Würzburg (ots)

Nach einem Einbruchdiebstahl, der sich zwischen Samstag (13.01.) um 18 Uhr und Montag (15.01.) um 7 Uhr in einem Kraftfahrzeugbetrieb in der Liebigstraße in Dieburg ereignete, konnte die Polizei einen bedeutenden Erfolg verbuchen. Unbekannte Täter hatten diverse Autoreifen samt Felgen aus einem Container entwendet und waren unerkannt geflohen.

Umfangreiche Ermittlungen durch das Kommissariat 21/22 und 33 der Darmstädter Kriminalpolizei führten am Mittwoch (24.01.) zur Festnahme eines 37-jährigen Tatverdächtigen in Höchberg im Landkreis Würzburg. In diesem Zusammenhang führten weitere Erkenntnisse zu einer zeitnahen Festnahme eines zweiten 35-jährigen Tatverdächtigen in Eisingen, ebenfalls im Landkreis Würzburg. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt erfolgten anschließend Durchsuchungsmaßnahmen an den Festnahmeorten. Hierbei stellten die eingesetzten Polizeikräfte sechs Komplettradsätze hochwertiger Fahrzeugmarken im Wert von mindestens 10.000 Euro sicher, womit das gesamte Diebesgut der ursprünglichen Tat aufgefunden wurde.

Die Maßnahmen der Kriminalpolizei Darmstadt konnten unter anderem durch die engagierte Unterstützung von Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Unterfranken, insbesondere der Polizeiinspektion Würzburg-Land, erfolgreich durchgeführt werden.

Die beiden Männer müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und der genauen Tatbeteiligung dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell