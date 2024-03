Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Falschen Gang eingelegt - Kollision an der Ampel ++ Teure Rohrreinigung - Seniorin erstattet Strafanzeige ++

Rotenburg (ots)

Falschen Gang eingelegt - Kollision an der Ampel

Zeven. Weil er versehentlich den Rückwärtsgang einlegte, ist ein 34-jähriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag an der Ampel der Kreuzung Bremer Straße/Kivinanstraße gegen einen hinter ihm stehenden Pkw gefahren. Der Mann hatte gegen 15.45 Uhr bei Rotlicht mit seinem Opel gestoppt. Als er bei Grünlicht wieder losfahren wollte, legte er den falschen Gang ein und kollidierte mit dem Seat einer 34-Jährigen. Die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 3.500 Euro.

Teure Rohrreinigung - Seniorin erstattet Strafanzeige

Wilstedt. Wegen einer vermutlich überhöhten Handwerkerrechnung ermittelt die Polizeistation Tarmstedt aktuell gegen eine Rohrreinigungsfirma, die im Internet ihre Dienste angeboten hatte. Im Haus einer 80-jährigen Frau war es zur Verstopfung eines Abflussrohrs gekommen. Im Internet fand die Seniorin schnelle Hilfe. Zwei Installateure erschienen zeitnah und behoben das Problem. Nach einer halben Stunde Arbeit präsentierten sie die bereits vorgefertigte Rechnung über 1.328,26 Euro. Darüber war die 80-Jährige natürlich sehr erschrocken. Sie zahlte die Rechnung, erstattete später aber eine Anzeige wegen Wucher.

Einbruch in Tierarztpraxis

Scheeßel. Am Donnerstagabend ist es zu einem Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus an der Hirschberger Straße gekommen. Zwischen 19 Uhr und 22 Uhr kletterten unbekannte Täter mit einer Leiter zum Obergeschoss des Hauses und nutzten ein auf Kipp stehendes Fenster, um in die Wohnung einzudringen. Dort und in den Räumen einer Tierarztpraxis suchten sie nach Beute. Mit Schmuck und Bargeld verließen die Unbekannten den Tatort.

Taschendiebe im Discounter

Sittensen. Am Donnerstagmittag ist eine 74-jährige Frau in einem Discounter an der Stader Straße Opfer von Taschendieben geworden. Während die Seniorin gegen 13.15 Uhr mit dem Einkauf beschäftigt war, gelang es den Täter unbemerkt ihre kleine, rote Ledergeldbörse zu stehlen. Die trug die Frau in ihrer Jackentasche bei sich. Darin befanden sich neben Bargeld auch zwei Bankkarten.

E-Bike vor dem Discounter geklaut

Bremervörde. Am Donnerstagvormittag haben Unbekannte in der Alten Straße ein E-Bike gestohlen. Der 61-jährige Besitzer hatte sein silberfarbenes Elektrofahrrad gegen 11.40 Uhr in der Nähe des Eingangs eines Discounters verschlossen abgestellt. Als er etwa fünf Minuten später zurückkehrte, war sein Rad verschwunden. Die Polizei geht von einem Schaden von über eintausend Euro aus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell