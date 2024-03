Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Realschule

Kandel (ots)

In der Nacht vom 01.03.2024 auf den 02.03.2024 gegen 23:00 Uhr sind bislang mehrere unbekannte Täter in die Realschule Kandel in der Jahnstraße eingebrochen. Die Täter gelangten durch das Einschlagen eines Fensters in das Gebäude und entwendeten im Rahmen dessen diverse Gegenstände. Bei dem Diebesgut handelt es sich hauptsächlich um Elektronikartikel. Die Täter flüchteten anschließend und hinterließen eine Spur der Verwüstung. Es konnten vor Ort mehrere Spuren gesichert werden. Die genaue Schadenshöhe und die Auswertung der Spurenlage bedarf weiterer Ermittlungen. Sofern Zeugen bestehen sollten, welche den Sachverhalt wahrgenommen haben und sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzten.

