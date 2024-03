Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rheinzabern - Schwerer Verkehrsunfall B9, Ergänzung Unfallzeit

Rheinzabern (ots)

Zwei verletzte Personen und zwei PKW mit wirtschaftlichen Totalschaden waren das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am 02.03.2024, gegen 10:40 Uhr auf der B9 zwischen den Anschlussstellen Rülzheim und Rheinzabern. Die beiden Fahrzeuge fuhren in Fahrtrichtung Germersheim. Auf der B9 in Höhe der Anschlussstelle Neupotz übersah der 50-jährige Fahrzeugführer, nach aktuellem Stand der Ermittlungen, beim Spurwechsel nach links den von hinten annähernden 34-jährigen Fahrzeugführer. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurde ein Fahrzeug in die Mittelleitplanke und das andere Fahrzeug in den Graben neben der Fahrbahn geschleudert. Das Fahrzeug, welches in den Graben geschleudert wurde überschlug sich zudem mehrfach. Die beiden Fahrzeugführer wurden durch den Verkehrsunfall derart verletzt, dass sie durch Rettungskräfte in ein örtliches Krankenhaus zur Behandlung gebracht werden mussten. Sofern Zeugen bestehen sollten, welche den Verkehrsunfall wahrgenommen haben und sachdienliche Angaben zum Hergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzten.

Für die Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn Germersheim für 2,5 Stunden vollgesperrt werden.

