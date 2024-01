POL-PPRP: Straßenraub - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Etwa 10 Meter Starkstromkabel wurden aus einem Kabelschacht am 08.01.2024, zwischen 17 Uhr und 17:30 Uhr, in der Bayreuther Straße (Nähe Haltestelle "Heinrich-Pesch-Haus") gestohlen. Hierdurch entstand insgesamt ein Schaden von etwa 5.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: ...

