POL-PPRP: Starkstromkabel gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Über das Wochenende (05.01.2024, 15 Uhr bis 08.01.2024, 4:30 Uhr) wurden zwei Fenster der Albert-Einstein-Schule in der Leuschnerstraße beschädigt. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Sie haben etwas beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Hannah Berens Telefon: ...

