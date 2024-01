Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 1. Nachtragsmeldung zu: 37-Jähriger verletzt Ehefrau schwer

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Nachtrag zu: https://s.rlp.de/jRQEG

Der 37-Jährige, der am 07.01.2024 seine Ehefrau schwer verletzt hatte, wurde am 08.01.2024 dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, als Haftgrund wurde Wiederholungsgefahr angenommen.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern weiter an.

Sollten Sie Gewalt in der Partnerschaft erleben, verständigen sie die Polizei. In akuten Bedrohungssituationen wählen Sie die Notrufnummer 110. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet gemeinsam mit der Interventionsstelle außerdem eine Opferberatung an. Die zuständige Interventionsstelle in Ludwigshafen erreichen Sie unter der Telefonnummer 0621 5292536. Weitere Beratungsangebote in Ludwigshafen finden Sie auf der Homepage der Polizei: https://s.rlp.de/CRC14 oder der Stadt Ludwigshafen: https://s.rlp.de/e5hTU.

