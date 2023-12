Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Pkw auf der Friedrichsfelder Landstraße B 535 - PM Nr. 2

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 19-jährige Seat-Fahrerin befuhr am Dienstagabend, um kurz vor 19:00 Uhr, die L 597 von Schwetzingen kommend, in Fahrtrichtung der Friedrichsfelder Landstraße. In Höhe der Auffahrt zur B 535 missachtete jene beim Abbiegevorgang, vermutlich aufgrund Unachtsamkeit, die Vorfahrt einer 29-jährigen Hyundai-Fahrerin, welche zeitgleich die L 597 aus Friedrichsfeld kommend, in Fahrtrichtung Schwetzingen befuhr. Es kam zur Kollision. Bei dem Zusammenstoß wurden die Unfallverursacherin, deren Mitfahrer, die entgegenkommende Hyundai-Fahrerin sowie deren 53-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Alle Unfallbeteiligten kamen zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Kliniken. Die beiden verunfallten Fahrzeuge erlitten durch die Kollision Totalschäden und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Zudem musste eine Fachfirma zur Fahrbahnreinigung eingesetzt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde zeitweise die Abfahrt von der B 535 zur L 597 gesperrt.

Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf ca. 21.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum Verkehrsunfallgeschehen werden durch den Verkehrsdienst Mannheim geführt.

