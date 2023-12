LPI-J: In Lagercontainer eingebrochen

Weimar (ots) - Am Montagmittag war eine 67jährige Frau in einem Einkaufsmarkt in Weimar-West unterwegs. Während sie einige Lebensmittel in den Einkaufskorb packte, steckte sie andere gleich in den mitgebrachten Beutel. An der Kasse bezahlte sie schließlich nur die Waren aus dem Korb, so dass im Ergebnis ein Diebstahl von Nahrungs- und Genussmittel im Gesamtwert von knapp 43 Euro zur Anzeige gebracht wurde. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

