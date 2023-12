Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter Drogeneinfluss gefahren

Weimar (ots)

Am Montagnachmittag gerieten gleich zwei Fahrer in eine Verkehrskontrolle, bei denen ein Drogenvortest positiv anschlug. Ein 21jähriger VW-Fahrer war in der Carl-von-Ossietzky-Straße unterwegs, bei ihm schlug der Drogentest auf Kokain an. Bei einem 20jährigen Citroen-Fahrer, der in Daasdorf a.E. unterwegs war, wurde Cannabis nachgewiesen. Beide Fahrzeugführer wurden für eine Blutentnahme ins Klinikum gebracht und die Weiterfahrt untersagt.

