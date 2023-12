Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Weihnachtsdekoration beschädigt

Apolda (ots)

Gestern Nachmittag trieben drei Jugendliche ihr Unwesen in der Marktpassage in Apolda. Die Teeanager machten sich an der Weihnachtsdekoration zu schaffen, beschädigten diese teilweise und entwendeten einige Christbaumkugeln, welche sie anschließend auf dem Gehweg vor der Passage zerstörten. Hinweise zu den Tätern bittet die Polizeiinspektion Apolda unter der Tel.: 03644/541- 0 zu melden.

