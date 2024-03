Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Unfallflucht Lindenstraße+++Folgenschwerer Unfall auf B 71+++Schweinerei in der Verdener Straße

Rotenburg (ots)

Unfallflucht Lindenstraße

Am Freitagmittag wurden die Beamten der Rotenburger Wache zu einer Verkehrsunfallflucht in die Lindenstraße in Rotenburg gerufen. Beim Ausparken in Höhe der dortigen Kindertagesstätte beschädigte zuvor ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen VW Golf. Der Unfallverursacher hinterließ am Pkw einen Zettel mit seiner telefonischen Erreichbarkeit. Jedoch führte anhaltender Regen zur Unlesbarkeit des Hinweises. Die Polizei bittet nun den Unfallfahrer, sich unter der Telefonnummer 04261-9470 zu melden.

Folgenschwerer Unfall auf B 71

Am Samstag, um 03.45 Uhr war die Rotenburger Polizei bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 71 bei Wensebrock eingesetzt. Ein alleinbeteiligter 36jähriger Fahrer eines weißen Tesla mit Rotenburger Zulassung verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte bei regennasser Fahrbahn mit der rechtsseitigen Leitplanke. Daraufhin schleuderte der Pkw quer über beide Fahrspuren und kam auf der Gegenfahrspur, nach einer weiteren Kollision mit der dortigen Leitplanke, zum Stehen. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf mind. 5000 Euro.

Schweinerei in der Verdener Straße

Einen eher ungewöhnlichen Einsatz hatten die Beamtinnen und Beamten der Rotenburger Polizei am späten Samstagabend zu bewältigen. Durch mehrere Bürger wurden zwei freilaufende Hausschweine in der Verdener Straße gemeldet. Zur Erhaltung der Verkehrssicherheit und zum Schutz der Tiere galt es nun, den Eigentümer zu ermitteln und die Tiere einzufangen. Erst nach über zwei Stunden und vielen erfolglosen Ansätzen konnten die Schweine mit der Hilfe engagierter Bürgerinnen und Bürger in zwei Hundetransportboxen getrieben werden und wurden bei einem örtlichen Bewohner vorläufig untergebracht. Der Tierhalter konnte bisher nicht ermittelt werden. Die Polizei fragt nun, wem die Schweine gehören und bittet um entsprechende Hinweise aus der Bevölkerung.

