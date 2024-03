Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Alkoholfahrt am Sonntagmorgen ++ Böller explodiert im Briefkasten ++ Auto am Bahnhof aufgebrochen ++

Rotenburg (ots)

Alkoholfahrt am Sonntagmorgen

Sottrum. Mit über zwei Promille ist ein 54-jähriger Autofahrer am Sonntagmorgen in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Der Mann war gegen 9 Uhr mit seinem Wagen auf der Bundestraße 75 zwischen Sottrum und Stuckenborstel unterwegs, als die Beamten auf ihn aufmerksam wurden. Im Gespräch mit dem Fahrer bemerkten die Polizisten, dass er deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Das Ergebnis des Atemalkoholtestes bestätigte den ersten Eindruck. Der 54-Jährige musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

Böller explodiert im Briefkasten

Hassendorf. Mit einem Böller haben Unbekannte am Samstagabend den Briefkasten eines Wohnhauses am Wümmeweg beschädigt. Sie packten den Knallkörper gegen 21.15 Uhr in den Kasten und ließen ihn explodieren. Dabei entstand ärgerlicher Schaden. Unter Telefon 04264/83646-0 bittet die Sottrumer Polizei um Hinweise.

Auto am Bahnhof aufgebrochen

Rotenburg. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben unbekannte Täter auf dem Park&Ride-Parkplatz am Rotenburger Bahnhof ein Auto aufgebrochen. Sie schlugen die Seitenscheibe eines braunen Mercedes C 180 ein und suchten im Fahrzeuginneren nach Beute. Gefunden haben sie wohl nichts.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell