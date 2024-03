Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugen melden Alkoholfahrt auf der Autobahn ++ Falsche Polizeibeamte - Viele Senioren erhalten unerwarteten Anruf ++ Radfahrer übersehen ++ Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen ++

Rotenburg (ots)

Zeugen melden Alkoholfahrt auf der Autobahn

Sittensen/Hollenstedt. Ein besorgter Autofahrer hat der Polizei am Dienstagabend einen Verkehrsteilnehmer gemeldet, der mit einem Ford Transit in Schlangenlinien auf der A1 in Richtung Bremen unterwegs sei. Der Zeuge fahre hinter dem Transporter und schilderte den Beamten die gefährliche Fahrt. An der Rastanlage Hollenstedt verließ das Fahrzeug die Autobahn. Etwas später traf eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen ein. Der gemeldete Fahrer hatte sich mittlerweile schlafen gelegt. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich, dass die Zeugen die Situation richtig eingeschätzt hatten. Der 41-jährige Fahrer des Transporters stand deutlich unter Alkoholeinfluss: mehr als 1,3 Promille. Da nicht auszuschließen war, dass er auch auf dem Parkplatz noch Alkohol getrunken hatte, musste der Mann auf der Polizeiwache zwei Blutproben und natürlich auch seinen Führerschein abgeben.

Falsche Polizeibeamte - Viele Senioren erhalten unerwarteten Anruf

Bremervörde. Eine ganze Flut von Anrufen falscher Polizeibeamter haben am Montag vorwiegend ältere Menschen in Bremervörde erhalten. Dabei meldeten sich die Anrufer zum Teil mit Namen und gaben vor Kriminalbeamte zu sein. In fast allen Fällen berichteten sie von einem aktuellen Überfall auf eine Frau in der Nachbarschaft. Dann sprachen die falschen Polizisten die Angerufenen auf deren finanziellen und persönlichen Verhältnisse an. Die meisten von ihnen erkannten bereits hier einen drohenden Betrug und beendeten das Gespräch. In keinem Fall kam es zu einem Schaden.

Radfahrer übersehen

Zeven. Am Dienstagmorgen ist ein 38 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Landesstraße 131/Tulpenweg verletzt worden. Eine 55-jährige Autofahrerin hatte den querenden und vorfahrtberechtigten Radler gegen 7 Uhr früh vermutlich zu spät gesehen. Es kam zum Zusammenstoß und der 38-Jährige stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen an seiner Hand zu. Der Sachschaden war gering.

Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen

Jeddingen/Visselhövede. In der Nacht zum Dienstag sind in der Bremer Straße in Jeddingen zwei Transporter aufgebrochen worden. Unbekannte Täter schlugen die Heckscheiben eines Renault Trafic und eines Ford Transit ein. Aus den Laderäumen beider Fahrzeuge nahmen sie Werkzeuge und Baumaschinen mit. In der gleichen Nacht kam es in der Straße "Auf dem Eulenkamp" in Visselhövede zu einer ähnlichen Tat. Auch hier schlugen die Täter die Heckscheibe eines VW Caddy ein. Aus dem Kofferraum nahmen sie drei Kettensägen der Marke Stihl mit. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren tausend Euro aus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell