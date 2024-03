Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Love Scamming - Betrogener Senior verliert viel Geld ++ Polizei warnt vor neuer Masche - Betrüger schicken falsches Bankschreiben ++ Vandalismus am Tennisplatz - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Love Scamming - Betrogener Senior verliert viel Geld

Sottrum. Mehr als 80.000 Euro hat ein Mann aus der Samtgemeinde Sottrum in den vergangenen Wochen durch das Betrugsphänomen "Love Scamming" verloren. Auf einer Dating-Seite im Internet lernte der Senior scheinbar eine Frau im Ausland kennen. Es entwickelte sich ein Kontakt, von dem der Mann annahm, dass es sich um eine aufblühende Liebesbeziehung handelte. Mit zunehmender Vertrautheit bat die fremde Frau um finanzielle Unterstützung. Der getäuschte Mann transferierte durch Überweisungen auf ausländische Konten und Mitteilung der Codes von Streaming-Karten insgesamt die fünfstellige Summe. Ob ein Teil des überwiesenen Geldes von der Hausbank das Mannes zurückgebucht werden kann, ist noch unklar.

Polizei warnt vor neuer Masche - Betrüger schicken falsches Bankschreiben

Bremervörde. Mit einer neuen Betrugsmasche haben unbekannte Täter in der vergangenen Woche rund 30.000 Euro von einer Seniorin aus dem Nordkreis ergaunert. Am Dienstag hatte die Frau zunächst einen unerwarteten Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter ihrer Bank erhalten. Auf dem Display erschien eine Rufnummer, die der ihrer Bank ähnelte. Der Mann, der sich bei ihr als "Herr Lenz" vorstellte, berichtet von einem technischen Problem beim Push-TAN-Verfahren. Die Seniorin würde in den nächsten Tagen einen Brief der Bank mit weiteren Anweisungen erhalten. Am Freitag traf das angekündigte Schreiben ein. "Herr Lenz" meldete sich erneut per Telefon und half bei den weiteren Schritten. Auf dem authentisch erscheinenden Brief der Bank war ein QR-Code gedruckt. Über den Code gelangte die Frau auf eine Homepage. In der Folge räumte sie den Tätern vermutlich den Zugang auf ihr Online-Bankkonto ein. Darüber wurden insgesamt 80 Überweisungen zugunsten der Betrüger veranlasst.

Vandalismus am Tennisplatz - Polizei bittet um Hinweise

Selsingen. Unbekannte haben im Verlauf des vergangenen Wochenendes mit einer Beton-Gehwegplatte und mehreren Bruchstücken ärgerlichen Schaden an der Tennisanlage des MTSV Selsingen verursacht. Sie warfen die Steine auf den Platz 3 der Anlage und beschädigten die Spielfläche und den Untergrund. Hinweise zur Ermittlung der Verursacher erbittet die Selsinger Polizei unter Telefon 04284/92755-0.

Einbruch in Sporthalle

Hönau-Lindorf. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes sind unbekannte Täter in die Sporthalle an der Lindauer Straße eingebrochen. Gewaltsam hatten sie die Tür zum Eingang auf der Rückseite des Gebäudes geöffnet. In mehreren Räumen suchten die Unbekannten nach Beute, fanden ein Sparschwein mit Bargeld und nahmen es mit. Insgesamt spricht die Polizei von einem beträchtlichen Schaden.

Zigarettendiebe im Discounter

Sittensen. Am Montagvormittag sind drei Zigarettendiebe in einem Discounter an der Stader Straße beim Ladendiebstahl erwischt worden. Eine aufmerksame Zeugin hatte die Männer dabei beobachtet, wie sie Zigarettenschachtel in einem Rucksack verschwinden ließen. Die Frau informierte den Marktleiter. Als er die Ladendiebe darauf ansprach, ergriffen zwei von ihnen die Flucht. Einen 17-jährigen Täter konnte er festhalten. Da der junge Mann den Rucksack nicht öffnen wollte, wurde die Polizei hinzugerufen. Bei ihm fanden die Beamten reichlich Diebesgut. Seinen beiden Komplizen gelang die Flucht.

Toter Mann im Vorgarten gefunden

Rotenburg. Eine Anwohnerin der Wilhelm-Richard-Straße hat am frühen Montagmorgen den Leichnam eines 62-jährigen Mannes auf einem Grundstück gefunden. Trotz der Erste-Hilfe-Maßnahmen durch die Finderin und weitere Anwohner und der Reanimation der alarmierten Rettungskräfte konnte eine Notärztin nur noch den Tod des Mannes feststellen. Ersten Ermittlungen zu Folge handelte es sich bei dem Verstorbenen um den Zeitungsausträger, der bei seiner morgendlichen Runde zusammengebrochen war. Die Polizei leitete eine Todesursachenermittlung ein. Bislang besteht kein Verdacht auf ein fremdes Verschulden.

Radfahrer übersehen

Sottrum. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Bremer Straße/Lienworth ist am Montagnachmittag ein 58 Jahre alter Radfahrer verletzt worden. Ein 29-jähriger Autofahrer hatte gegen 15.20 Uhr mit seinem Chevrolet von der Straße Lienworth nach rechts auf die B 75 abbiegen wollen. Dabei übersah er den auf dem Radweg querenden Radfahrer. Der 58-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa dreitausend Euro.

Nach Diebstahl aus Verkaufsbude - Polizei ermittelt zwei Tatverdächtige

Wohlsdorf. Nach dem Lebensmitteldiebstahl aus einem landwirtschaftlichen Verkaufsstand an der Straße "Vor den Höfen" am vorletzten Wochenende konnte die Scheeßeler Polizei eine 56 Jahre alte Frau und einen 45-jährigen Mann als Tatverdächtige ermitteln. Die beiden hatte mehrere Taschen mit Waren vollgepackt und dafür nicht bezahlt. Am vergangenen Sonntag kam es zur nächsten Tat. Der 56-Jährigen wird in diesem Fall vorgeworfen Eier, Wurst und Zwiebel gestohlen zu haben. Die Polizei leitete gegen beide ein Strafverfahren ein.

Seniorin beim Einkaufen bestohlen

Rotenburg. Eine 81 Jahre alte Frau ist am Montagvormittag in einem Textilgeschäft an der Fußgängerzone Opfer von Taschendieben geworden. Die Seniorin trug beim Einkaufen ihren geschlossenen Rucksack bei sich. Unbemerkt gelang es den Dieben ihn zu öffnen und eine Geldbörse mit knapp 300 Euro Bargeld, einem Pass und einer Bankkarte zu stehlen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell