Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sturz von Balkon

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Titisee-Neustadt]

Am Mittwochnachmittag, 31.01.2024, gegen 15:00 Uhr, brach ein 36-jähriger Mann in der Gutachstraße in Titisee-Neustadt durch den Holzboden seines Balkons im vierten Obergeschoss. Der Mann fiel rund 8-9 Meter tief und schlug auf einer Schotterfläche auf.

Er wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik eingeliefert.

Die Umstände des Unfalls sind derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

