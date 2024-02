POL-FR: Endingen: Verkehrsüberwachung führte zu mehreren Beanstandungen

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 30. Januar 2024, gegen 17.40 Uhr wurde eine 48-jährige Frau beim Verlassen eines Anwesens in der Weberstraße in Schallstadt von vier Rottweilern angegriffen und durch Hundebisse schwer verletzt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sind die Hunde im ummauerten Innenhof des Grundstücks frei herumgelaufen. Der Hundehalter hatte den Vorfall bemerkt und die Hunde von der Frau getrennt. Die ...

