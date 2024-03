POL-ROW: ++ Spaziergänger finden unbekannte Tote an der Wümme ++ Räuberischer Diebstahl wegen ein paar Euro ++ Nächtliche Spitztour - Polizei stoppt 14-Jährigen Autofahrer ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Spaziergänger finden unbekannte Tote an der Wümme

Rotenburg. Spaziergänger haben am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr in der Nähe des Verbindungsweges zwischen der Ahe und dem Uranusweg auf einer Wiese an der Wümme den Leichnam einer verstorbenen Frau gefunden. Die Rotenburger Polizei sperrte den Fundort ab und zog Fachkräfte der Hamburger Rechtsmedizin zur Tatortarbeit hinzu. Laut vorläufigem Ergebnisse dürfte der weibliche Leichnam seit längerem gelegen haben. Auch hält es die Polizei für möglich, dass die Tote im Zusammenhang mit dem Hochwasser angeschwemmt worden ist. Bislang ergeben sich keine Hinweise, die auf ein Fremdverschulden hindeuten. Die Identität der Toten ist noch ungeklärt. Die Rotenburger Polizei hat die Todesursachenermittlung aufgenommen.

Räuberischer Diebstahl wegen ein paar Euro

Sottrum. Mit Waren im Wert von ein paar Euro hat ein 53-jähriger Mann am Donnerstagabend versucht, einen Discounter an Großen Straße ohne zu zahlen zu verlassen. Als er über die Kassenabsperrung kletterte, bemerkten Mitarbeiter den Diebstahl. Darauf angesprochen ballte der Mann die Fäuste und drohte mit erhobenem Knie. Die Mitarbeiter hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Gegen den 53-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen eines räuberischen Diebstahls eingeleitet.

Einbrüche in Kindertagesstätten

Rotenburg. In der Nacht zum Donnerstag sind unbekannte Täter in die Kindertagesstätte "Tabaluga" am Hahnenfußweg und die KiTa am Lönsweg eingebrochen. In beiden Fällen wurden Türen aufgehebelt. In der KiTa Tabaluga fanden sie ein Diensthandy, eine Ledertasche und etwas Bargeld. Ob die Einbrecher in der KiTa Lönsweg etwas gestohlen haben, ist noch unklar. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 04261/947-0.

Nächtliche Spitztour - Polizei stoppt 14-Jährigen Autofahrer

Bremervörde. Beamte der Bremervörder Polizei haben in der Nacht zum Donnerstag die nächtliche Spritztour eines 14-Jährigen im Wagen eines Verwandten gestoppt. Der Jugendliche war gegen 2 Uhr früh mit dem Fahrzeug in der Straße "Am Lagerberg" unterwegs, als ihn die Beamten anhielten. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich schnell heraus, dass der viel zu junge Fahrer natürlich keine Fahrerlaubnis besaß. Die Fahrzeugschlüssel habe er sich heimlich genommen. Bei dem 14-Jährigen fand die Polizei ein verbotenes Einhandmesser. Er wurde in der Nacht von seiner Mutter auf der Polizeiwache abgeholt. Der Jugendliche wird sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen des unbefugten Gebrauchs eines Kraftwagens und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen. Der Fahrzeughalter des "ausgeliehenen" Wagens wurde in der Nacht über die Spritztour informiert. Er konnte seine Fahrzeugschlüssel abholen.

Diebstahl aus Werkstatt

Bremervörde. In der Nacht zum Donnerstag sind unbekannte Täter in eine Werkstatt an der Straße "An der Höhne" eingedrungen. In einem unverschlossenen Opel Transporter fanden sie eine Geldbörse mit üblichem Inhalt. Außerdem fielen ihnen in der Werkstatt mehrere Akku-Werkzeuge der Marke Makita in die Hände. Die Polizei geht von einem Schaden von über eintausend Euro aus und erbittet unter Telefon 04761/7489-0 um Hinweise.

Großes Holz - SUV aufgebrochen

Zeven. Im Bereich der Zufahrt zum "Indianerdorf" im Großen Holz ist am Donnerstagnachmittag ein Auto aufgebrochen worden. Zwischen 14.45 Uhr und 15.15 Uhr hatte eine Frau ihren schwarzen Toyota-SUV dort geparkt. In diesem Zeitraum schlugen unbekannte Täter die Scheibe der Beifahrertür ein und holten einen schwarzen Rucksack der Marke "Kapten&Son" heraus. Darin befanden sich eine rosafarbene Geldbörse mit Bargeld und Dokumenten, eine Brille und Kosmetik. Hinweise bitte an die Zevener Polizei unter Telefon 04281/9592-0.

Hansalinie A1 - Planenschlitzer unterwegs

Sittensen/A1. In der Nacht zum Donnerstag ist es entlang der Hansalinie A1 erneut zu zahlreichen Diebstahlversuchen von Lkw-Ladung gekommen. Auf den Autobahnparkplätzen Glindbusch, Stellheide Süd und an den Rastanlagen Ostetal Süd und Aarbachkate schlitzten unbekannte Täter die Planen von mehreren Sattelaufliegern auf. In allen Fällen schauten sie genau, ob lohnende Ladung an Bord war. Die Täter öffneten sogar Kartons auf den Ladeflächen. Mitgenommen haben sie vermutlich nichts.

