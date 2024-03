Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Nützlicher Tipp gegen Anrufe falscher Polizeibeamten und anderer Betrüger ++ 18-Jähriger durch Schüsse aus Luftgewehr verletzt - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Nützlicher Tipp gegen Anrufe falscher Polizeibeamten und anderer Betrüger

Landkreis Rotenburg. Immer wieder kommt es vor, dass vorwiegend ältere Menschen von falschen Polizeibeamten angerufen werden, der vermeintliche Enkel telefonisch um Geld bittet oder Gewinne am Telefon versprochen werden.

Das Ziel der Betrüger ist klar: Sie wollen an das Geld der Senioren und haben mit ihren Maschen oftmals Erfolg. Fünfstellige Summen wechseln nicht selten den Besitzer.

Fred Krüger, Beauftragter für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Rotenburg, macht darauf aufmerksam, dass die Täter für diese Anrufe erfahrungsgemäß Telefonverzeichnisse nach altdeutschen Namen und/oder kurzen Telefonnummern durchsuchen. Damit versuchen sie, ältere Menschen herauszufiltern.

"Lassen Sie ihre Telefonnummer am besten aus dem Verzeichnis löschen oder nur den Anfangsbuchstaben Ihres Vornamens eintragen", empfiehlt Krüger betroffenen Menschen.

Vordrucke zum Löschen oder Ändern liegen in den Polizeidienststellen aus oder können unter praevention@pi-row.polizei.niedersachsen.de per Email angefordert werden.

18-Jähriger durch Schüsse aus Luftgewehr verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Rotenburg. Am Mittwochmittag ist ein 18-jähriger Mann in der Verlängerung des Sprötschenkamps durch Schüsse aus einem Luftgewehr verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen habe er sich gemeinsam gegen 12 Uhr mit einem Freund im dortigen Waldstück in der Nähe der Wümme aufgehalten. Plötzlich habe eine fremde Person mit einem Luftgewehr auf den 18-Jährigen geschossen. Der junge Mann wurde am Bein und am Rücken verletzt. Der Täter, der als etwa 175 cm großer, dunkelblonder Mann beschrieben wird, habe eine dunkle Jacke mit Kapuze, eine braune Hose und grau-weiße Schuhe getragen. Er sei in Richtung Sprötschenkamp geflüchtet. Der 18-Jährige wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 04261/947-0.

Unfall beim Abbiegen - Zwei Fußgänger verletzt

Bremervörde. Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Bremer Straße/Hagenahstraße sind am Mittwochabend zwei Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Ein 50-jähriger Autofahrer hatte gegen 18.50 Uhr mit seinem Wagen von der Hagenahstraße nach links in die Bremer Straße abbiegen wollen. Dabei übersah er vermutlich einen 41 Jahre alten Fußgänger und dessen 75-jährige Mutter. Beide wollten gemeinsam die Bremer Straße auf der Fußgängerfurt überqueren. Bei der Kollision zogen sich die Seniorin schwere und ihr Sohn leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher erlitt einen Schock. Alle Beteiligten kamen im Rettungswagen in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa eintausend Euro.

Hoher Schaden und ein Verletzter bei Unfall auf der A1

Elsdorf/A1. Bei einem Verkehrsunfall auf der A1 ist am Mittwochabend ein 52-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Mann war gegen 21.30 Uhr mit seinem VW Multivan zwischen den Anschlussstelle Elsdorf und Sittensen auf dem mittleren der drei Fahrstreifen in Richtung Hamburg unterwegs. In Höhe des Parkplatzes Hatzte wollte er auf die linke Fahrspur wechseln. Dabei übersah er vermutlich den neben ihm fahrenden Audi eines 50-Jährigen. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Zwei nachfolgende Fahrzeuge fuhren über Trümmerteile auf der Fahrbahn und wurden dabei ebenfalls beschädigt. Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden auf über 70.000 Euro.

Taschendiebe im Discounter

Rotenburg. Am Mittwochvormittag ist eine 85-jährige Frau in einem Discounter am Grafeler Damm von Taschendieben bestohlen worden. Während die Frau mit ihrem Einkauf beschäftigt war, sei sie von Unbekannten angesprochen und vermutlich gezielt abgelenkt worden. So gelang es den Tätern, das Portemonnaie der Seniorin aus der Handtasche zu stehlen. Darin befand sich Bargeld und eine Bankkarte.

Teile vom Traktor gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Grundbergsee/A1. In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Täter auf dem Gelände der Rastanlage Grundbergsee Süd an der A1 ein Fahrzeugteil einer landwirtschaftlichen Zugmaschine gestohlen. Der Traktor befand sich über Nacht auf einem Tieflader. In der Zeit von 21 Uhr bis 6 Uhr früh bauten die Täter das Zugmaul ab und nahmen es mit. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa siebenhundert Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Sittensen unter Telefon 04282/59414-0.

Auto am Friedhof aufgebrochen

Westerholz. Am Mittwochnachmittag haben Unbekannte auf dem Parkplatz des Friedhofs an der Westerholzer Straße ein Auto aufgebrochen. Dazu schlugen die Täter ein Seitenfenster ein und holten einen Rucksack vom Beifahrersitz. Darin befanden sich Bargeld und die Dokumente der Geschädigten.

