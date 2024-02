Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: 37-Jähriger droht mit Machete

Bad Salzungen (ots)

Am 16.02.2024 kam es in den Abendstunden zu Streitigkeiten zwischen Nachbarn in der Straße der Einheit in Bad Salzungen. Grund dafür war laute Musik, die der 37-Jährige Täter in seiner Wohnung hörte. Die Nachbarin, die deshalb schon öfters die Polizei zur Hilfe rufen musste, bekam wegen eben dieser Situation Besuch vom Täter, der mit einer Machete bewaffnet vor ihrer Tür stand und sie bedrohte. Als der Täter im Anschluss wieder in seine Wohnung wollte musste er feststellen, dass die Tür ins Schloss gefallen war. Seinen Schlüssel hatte er in der Wohnung liegen lassen und kam nur mit Gewalt hinein. Jetzt erwartet den Mann eine Anzeige wegen Bedrohung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell