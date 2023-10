Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruchsdiebstahl in Brennholzhandel sowie Diebstahl von Heizöl aus Tank-Anhänger in Hasborn-Dautweiler

66636 Tholey, OT Hasborn-Dautweiler, Am Grauen Stein (ots)

In der Zeit von Donnerstag, den 26.10.2023 bis Freitag, den 27.10.2023 kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Baucontainer eines Brennholzhandel Am Grauen Stein in Hasborn-Dautweiler. Bislang unbekannte Täter entwendeten eine Akku-Säge und zwei dazugehörige Akkus. Der Container wurde hierbei gewaltsam aufgehebelt. Des Weiteren entwendeten die oder der Täter ca. 1700 Liter Heizöl aus einem Tank-Anhänger, der auf einem Parkplatz des angrenzenden Geländes stand. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per E-Mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

