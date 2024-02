Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan/ Lkr. Rottweil) Schaufensterscheibe beschädigt - Polizei bittet um Hinweise (02./03.02.2024)

Dornhan (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 16 Uhr, und Samstag, 12 Uhr, hat ein Unbekannter eine Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Fürnsaler Straße beschädigt. Durch die Tat entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Polizei in Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, ermittelt wegen einer Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise zu der Tat.

