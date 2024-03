Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Lorsch, Zeugen gesucht

Lorsch (ots)

Am Samstag, den 09.03.2024, ereignete sich gegen 18:00 Uhr in Lorsch, Lagerfeldstraße 2 ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein an der Straße geparktes Auto wurden durch ein bisher noch nicht ermitteltes Fahrzeug angefahren und dabei beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2500 Euro. Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin unerlaubter Weise von der Unfallstelle. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter TelNr.: 06252 / 7060 in Verbindung zu setzen.

