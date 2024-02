Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl gegen 49-Jährige

Bild-Infos

Download

Gießen (ots)

Einen Haftbefehl konnte das Bundespolizeirevier Gießen gestern Vormittag (26.2. / 10 Uhr) in der Regionalbahn 15006 auf der Fahrt von Gießen in Richtung Marburg vollstrecken. Bei einer fahndungsmäßigen Überprüfung einer 49-Jährigen aus Marburg stellte sich heraus, dass die wegen der Beihilfe zur unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie des bewaffneten Handels mit Betäubungsmitteln in mehreren Fällen Verurteilte mit einem Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Marburg gesucht wird, da sie sich auf die Ladung zum Strafantritt in die Justizvollzugsanstalt Frankfurt a.M. nicht gestellt hat. Bei ihrer Festnahme wurde zudem Methadon aufgefunden und beschlagnahmt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie der Justizvollzugsanstalt Frankfurt a.M. überstellt. Dort wird sie nun die nächsten 335 Tage verbringen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell