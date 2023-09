Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter bricht Einbruchsversuch ab und flüchtet barfuß

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Dornberg - Am Späten Freitag, 01.09.2023, wurde ein Einbrecher überrascht, als er versuchte, in ein Einfamilienhaus an der Straße Auf der Egge einzubrechen.

Der bisher unbekannte Täter versuchte gegen 22:35 Uhr über ein Garagendach in das Haus nahe der Straße Am Mühlenberg einzusteigen. Dabei wurde er von der Hausbewohnerin durch ein Fenster gesehen. Er flüchtete, indem er vom Garagendach in den Garten sprang.

Die Bielefelderin erinnerte sich, dass der Mann etwa 40 Jahre alt war, eine kräftige Statur hatte und einen bunten Pullover trug. Möglicherweise sei er barfuß unterwegs gewesen. Außerdem hustete er stark.

Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell