POL-ROW: ++ Zeugenaufrufe! ++ Waghalsiges Überholmanöver auf der B 71 ++ Insgesamt drei Diebstähle aus Kfz in kürzester Zeit ++ Ungewöhnlicher Fund in Biotonne ++

Rotenburg (ots)

Waghalsiges Überholmanöver auf der B 71: Verursacher flüchtet, verletzte Frau muss im Krankenhaus behandelt werden

Waghalsiges Überholmanöver auf der B 71: Verursacher flüchtet, verletzte Frau muss im Krankenhaus behandelt werden

Zeven/Brauel. Am 26.03.2024, gegen 17:35 Uhr, kam es nach einem riskanten Überholmanöver auf der B 71, zwischen Zeven und Brauel, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei zog sich eine 34 Jahre alte Frau leichte Verletzungen zu. Der mutmaßliche Unfallverursacher oder die mutmaßliche Unfallverursacherin floh anschließend vom Unfallort. Nach derzeitigem Stand befuhr der oder die noch Unbekannte mit einem weißen Pkw die B 71 in Richtung Zeven aus Brauel kommend, als der Verursacher oder die Verursacherin plötzlich einen Traktor trotz Gegenverkehrs überholte. Der von vorne kommende Fahrer eines Pkw Opel Corsa musste daraufhin eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hinter dem 44-jährigen Mann und seinem Opel Corsa fuhr der 27 Jahre alte Fahrer eines VW Passats, der das Auffahren auf den Opel Corsa wiederum nicht verhindern konnte. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und wurden dabei stark beschädigt. Die 34-jährige Beifahrerin des Opel-Fahrers klagte infolgedessen über Rückenschmerzen. Ein Rettungswagen brachte sie für die weitere Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus. Unbeeindruckt vom Geschehen im Rückspiegel setzte die noch flüchtige Person im überholenden Auto die Fahrt fort. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Vermutet wird, dass es sich bei dem gesuchten Fahrzeug um einen weißen Pkw des Fabrikats BMW, Hyundai oder Honda gehandelt haben könnte. Das angebrachte Kennzeichen stammt vermutlich aus dem Zulassungsbezirk "ROW" oder "BRV". Da die Strecke zum Unfallzeitpunkt stark befahren war und auch weitere Verkehrsteilnehmer von dem weißen Pkw überholt wurden, erhofft sich die Polizei nun Hinweise von möglichen Zeugen. Diese melden sich bitte bei der Polizei Zeven unter 04281/95920.

Insgesamt drei Diebstähle aus Kfz in kürzester Zeit: Firmentransporter aufgebrochen und große Anzahl an Arbeitsmaschinen geklaut

Fintel/Lauenbrück. In unserer Pressemitteilung von gestern berichteten wir bereits über den Aufbruch eines Firmentransporters in Fintel im vermuteten Tatzeitraum vom 21.03.2024 bis zum 25.03.2024.

> https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59459/5743911

Bereits am vergangenen Freitag, den 22.03.2024, kam es in Fintel und in Lauenbrück zu jeweils einer weiteren, ähnlichen Tat. Die Polizei hofft deshalb auf Hinweise aus der Bevölkerung. In der Straße "Masch" in Fintel und in der Straße "Im Heidhorn" in Lauenbrück brachen auch hier Unbekannte jeweils einen Firmentransporter auf offener Straße auf und entwendeten anschließend ebenfalls eine große Anzahl an verschiedener Arbeitsgeräte aus dem Inneren der Fahrzeuge. Betroffene Transporter waren in diesen Fällen Fahrzeuge der Marken/Modelle VW Crafter (Fintel) und Fiat Ducato (Lauenbrück). Die Transporter waren zum Tatzeitpunkt am Straßenrand abgestellt und verschlossen. Die Hintergründe und mögliche Zusammenhänge werden nun von der Kripo geprüft. Wer verdächtige Personen oder verdächtige Aktivitäten im Zeitraum vom 21.03.2024, ca. 16:00 Uhr bis zum 22.03.2024, ca. 10:00 Uhr an und um die Transporter an den genannten Tatorten wahrgenommen hat, teilt dieses bitte der Rotenburger Polizei unter 04261/9470 mit.

Ungewöhnlicher Fund: Mann findet zwei Rucksäcke, massenhaft Gummibänder und Kinderspielzeug in seiner Biotonne

Gnarrenburg. Ein 32-jähriger Mann aus Gnarrenburg staunte heute nicht schlecht, als er plötzlich zwei Rucksäcke, gefüllt mit Kinderspielzeug und Kartons mit Gummibändern (sog. "Loombänder"), in seiner Biotonne in der Hindenburgstraße vorgefunden hatte. Der verdutzte Mann informierte schlussendlich die Polizei über seinen ungewöhnlichen Fund. Nun hoffen die Beamten auf Hinweise aus der Bevölkerung, um den Eigentümer der Gegenstände zu ermitteln. Angaben nimmt die Polizei Gnarrenburg unter 04763/628920 entgegen.

