Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.12.2023

Heilbronn (ots)

Neudenau: Drei Männer wegen versuchter räuberischer Erpressung in Haft

Drei Männer im Alter von 21, 31 und 44 Jahren wurden am Freitag, den 15. Dezember 2023, in Neudenau festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, einen 40-Jährigen mit Messern bedroht und einen dreistelligen Geldbetrag von ihm gefordert zu haben. Die drei Tatverdächtigen waren gegen 19.20 Uhr an der Wohnanschrift des Mannes in Neudenau aufgetaucht und hatten zunächst an der Wohnungstüre Geld von dessen Tochter verlangt. Als der 40-Jährige hinzukam und die Drei ansprach, soll einer der Tatverdächtigen auf ihn zugegangen sein und ihn zunächst angeschrien und bedroht haben. Ferner soll er die Geldforderung wiederholt haben, wobei er ein Messer gezogen und in bedrohlicher Weise gehalten haben soll. Als der Bedrohte nicht auf die Geldforderungen einging, soll ein anderer der Tatverdächtigen ebenfalls ein Messer gezückt und nochmals die Zahlung von Geld gefordert haben. Nachdem weitere Familienmitglieder des 40-Jährigen hinzukamen, flüchteten die drei Angreifer zu Fuß, konnten jedoch wenig später durch Beamte des Polizeireviers Neckarsulm festgenommen werden. Die Tatverdächtigen wurden am Samstag, den 16. Dezember 2023, einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Die Männer wurden anschließend in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten überstellt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Heilbronn dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell