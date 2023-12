Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.12.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Mudau: Einbruch in Büro- und Lagerräume - Zeugen gesucht

In der Nacht von Sonntag auf Montag verschaffte sich eine unbekannte Person unberechtigt Zutritt zu Büro- und Lagerräumen in Mudau. Zwischen 17 Uhr am Sonntag und dem nächsten Morgen, 7 Uhr, gelangte der Täter oder die Täterin durch das gewaltsame Öffnen der Türe in einem Rolltor ins Innere des Gebäudes in der Scheidentaler Straße. Anschließend wurden alle Räumlichkeiten durchsucht und eine Akku-Kettensäge der Marke "Stihl" entwendet. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Aglasterhausen: Einbrecher unterwegs - Wer hat etwas gesehen?

Ob Einbrecher in der Nacht von Sonntag auf Montag in Aglasterhausen Beute machten ist noch unklar. Zwischen 16 Uhr am Sonntagabend und 14 Uhr am Montagnachmittag hebelte eine bisher unbekannte Person die Terrassentüre eines Wohnhauses in der Kleiststraße auf und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Anschließend wurde alle Räumlichkeiten durchsucht und das Einfamilienhaus über die Hauseingangstüre wieder verlassen. Über mögliches Diebesgut ist bisher nichts bekannt. Auch die Höhe des verursachten Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06262 9177080 an den Polizeiposten Aglasterhausen.

