POL-ROW: ++ Mit Alkohol, Drogen und ohne Lappen am Steuer: Mehrere Verfahren gegen 26-Jährigen eingeleitet ++ Diebe greifen Sattelauflieger an und entkommen mit wertvoller Beute

Polizeiinspektion Rotenburg

Mit Alkohol, Drogen und ohne Lappen am Steuer: Mehrere Verfahren gegen 26-Jährigen eingeleitet ++ Diebe greifen Sattelauflieger an und entkommen mit wertvoller Beute

Rotenburg (ots)

Unbekannter klaut E-Bike aus Schuppen

Zeven. Im vermuteten Zeitraum von Dienstagnachmittag bis zum darauffolgenden Mittwochmorgen betrat ein noch unbekannter Täter den unverschlossenen Schuppen einer 36-Jährigen im Kastanienweg. Anschließend nahm der Täter das mittels Schloss gesicherte E-Bike DYNAMICS E-Lightning 6 und entkam unerkannt mit seiner Beute. Das Fahrrad in Grau hat einen geschätzten Wert von rund 2.000,00 EUR. Wer Hinweise zum Verbleib des Rades geben kann, meldet sich bitte bei der Zevener Polizei unter 02481/95920.

Diebe greifen Sattelauflieger an und entkommen mit wertvoller Beute

Sittensen. Beamte der Polizeistation Sittensen wurden gestern Morgen, gegen 09:45 Uhr, zu dem Diebstahl von mehreren Kfz-Teilen gerufen. Unbekannte hatten bei einem ortsansässigen Karosseriefachbetrieb in der August-Otto-Straße zugeschlagen. Die Täter verschafften sich zunächst Zutritt zum umzäunten Gelände und schraubten anschließend die Bremsmodulatoren mehrerer Sattelauflieger ab, die zum Tatzeitpunkt auf einer Freifläche abgestellt waren. Im Anschluss entkamen die Unbekannten mit ihrer Beute. Insgesamt wurden fünf Bremsmodulatoren von jeweils einem Auflieger der Marke Krone gestohlen. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 15.000,00 EUR. Die Ermittlungen dauern an.

Gefälschte Pappe an Polizeibeamte ausgehändigt

Elsdorf. Die Rotenburger Verfügungseinheit kontrollierte gestern Abend, gegen 23:00 Uhr, einen Pkw Peugeot auf der L 131 im Bereich Elsdorf. Im Verlauf der Kontrolle händigte der 34-jährige Mann am Steuer einen ausländischen Führerschein aus. Bei dem vermeintlichen Dokument stellten die Beamten nach sorgfältiger Prüfung jedoch Fälschungsmerkmale fest. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung eingeleitet. Er durfte nicht weiterfahren.

Mit Alkohol, Drogen und ohne Lappen am Steuer: Mehrere Verfahren gegen 26-Jährigen eingeleitet

Fintel. Am frühen Mittwochmorgen, gegen 06:00 Uhr, wurde die Polizei in die Straße Osterberg gerufen. Ein Verkehrsteilnehmer alarmierte Rettungs- und Einsatzkräfte, nachdem ein vor ihm fahrender Mann am Steuer eines Audi A4 mehrfach von der Fahrbahn abgekommen war. Der 29 Jahre alte Audi-Fahrer stoppte am Fahrbahnrand und klagte anschließend über körperliches Unwohlsein. Vor Ort eingetroffen, mussten die Beamten der Rotenburger Polizei die mutmaßliche Ursache hierfür feststellen: Der Mann stand erheblich unter dem Einfluss von Alkohol. Er pustete einen Wert von 2,24 Promille. Weiterhin erhärtete sich der Verdacht, dass der 26-Jährige vor Fahrtantritt Cannabis und Amphetamine konsumiert hatte und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zum Abschluss stellten die Beamten noch einen Teleskopschlagstock in seinem Auto fest, den er unrechtmäßig transportiert hatte. Gegen den Mann wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

Ohne Dokumente und Fahrerlaubnis auf der A 1

Elsdorf/BAB 1. Am späten Mittwochabend, gegen 22:30 Uhr, stoppten und kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Sittensen den Pkw Daewoo eines 26-jährigen Mannes. Da er lediglich einen kolumbianischen Führerschein aushändigen konnte und angab, keine sonstigen Personaldokumente mitzuführen, musste die Identität der Person zunächst auf der Wache bestätigt werden. Dort stellten die Beamten fest, dass der 26 Jahre alte Autofahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und untersagtem dem Mann die weitere Fahrt.

