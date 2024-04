Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Polizei stoppt Alkoholfahrt ++ Diebstähle bei der Tischlerei ++

Rotenburg (ots)

Polizei stoppt Alkoholfahrt

Bremervörde. Eine Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei hat am Montagabend einen 29-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Den Beamten war der Wagen des Mannes kurz nach 22 Uhr in der Neuen Straße wegen einer defekten Rückleuchte aufgefallen. In der Walkmühlenstraße stoppten sie das Fahrzeug. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest wies einen Wert von knapp 1,3 Promille aus. Der 29-Jährige musste eine Blutprobe, seinen Führerschein und auch die Fahrzeugschlüssel abgeben.

Diebstähle bei der Tischlerei

Rotenburg. Im Verlauf des Osterwochenendes ist es rund um das Gelände einer Tischlerei am Grafeler Damm zu mehreren Straftaten gekommen. Unbekannte Täter schlugen die Verglasung der Tür zur Werkstatt ein. Ob sie sich den Zugang in das Gebäude verschaffen wollten, ist noch unklar. Aus dem Handwerkerfahrzeug der Firma holten sie mehrere Elektrowerkzeuge heraus. Zum Schluss montierten die Täter noch die beiden Kennzeichen eines Dacia ab und nahmen auch sie mit. Insgesamt geht die Polizei von einem Schaden von über eintausend Euro aus und bittet unter Telefon 04261/947-0 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell