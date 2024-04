Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Dieseldiebe unterwegs ++ Einbruch in das Jugendzentrum ++ Einbrecher erbeuten Schmuck ++ Handy aus Auto gestohlen ++

Rotenburg (ots)

Dieseldiebe unterwegs

Everinghausen. Etwa neunhundert Liter Diesel haben unbekannte Täter im Verlauf des zurückliegenden Osterwochenendes in der Wankelstraße gestohlen. Auf dem Gelände einer Firma für Tiefbau zapften sie den Kraftstoff aus den Tanks zweier Lkw. Die Polizei spricht von einem Schaden von rund 1.500 Euro und hofft unter Telefon 04264/83646-0 auf Hinweise.

Einbruch in das Jugendzentrum

Rotenburg. Am Osterwochenende sind unbekannte Täter in das Jugendzentrum an der Bergstraße eingebrochen. Auf der Rückseite schlugen sie eine Fensterscheibe ein und kletterten in das Gebäude. Aus der Einrichtung nahmen sie mehrere Flaschen Softgetränke und Süßigkeiten mit. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf eintausend Euro. Hinweise auf die Täter werden unter Telefon 04261/947-0 erbeten.

Einbrecher erbeuten Schmuck

Rotenburg. In der Nacht zum Dienstag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Straße "Im Teich" eingebrochen. Auf der Rückseite des Gebäudes hebelten sie eine Terrassentür auf. Bei der Suche nach Beute wurden die Täter fündig. Mit Schmuck entkamen sie unerkannt.

Handy aus Auto gestohlen

Zeven. In vergangenen Tagen ist in der Dr.-Otto-Straße ein Auto aufgebrochen worden. Der Opel stand zwischen Donnerstag und Dienstag in einem Carport gegenüber dem Gesundheitszentrum. Dort schlugen unbekannte Täter die Scheibe der Fahrerseite ein und holten ein Handy der Marke Huawei P20 Lite aus dem Innenraum.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell