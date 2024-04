Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Kontrollen auf der Hansalinie A1 - Polizei erkennt zahlreiche Tricksereien ++ Vorfahrt missachtet ++ Betrügerisches Gewinnversprechen - Senior verliert viel Geld ++

Rotenburg (ots)

Kontrollen auf der Hansalinie A1 - Polizei erkennt zahlreiche Tricksereien

Sittensen. Mehrere Kraftfahrer haben am Mittwochnachmittag erfolglos versucht, Beamtinnen der Autobahnpolizei Sittensen und der Verfügungseinheit bei Verkehrskontrollen auszutricksen. Gegen 15.45 Uhr lotste eine Streifenbesatzung einen Audi auf den Autobahnparkplatz Hatzte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 35 Jahre alte Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Um die Fahrt in Richtung Bremen fortzusetzen zu können, legte der 19-jährige Beifahrer einer Polizistin einen schwedischen Kartenführerschein vor. Sie erkannte darauf eindeutige Fälschungsmerkmale und beschlagnahmte das scheinbar echte Dokument. Gegen die beiden Männer wurden jeweils Strafverfahren eingeleitet. Gegen 17 Uhr kam es auf einem Parkplatz an der Anschlussstelle Bockel zu einem ähnlichen Vorfall. Ein 23-jähriger Fahrer eines Lkw händigte einer Beamtin einen gefälschten polnischen Führerschein aus. Auch dieses Dokument hielt dem kritischen Blick einer Beamtin nicht stand. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt. Etwa zur gleichen Zeit stoppte ein Streifenteam der Autobahnpolizei bei Everinghausen die Fahrt eines 22-Jährigen in einem Ford Mondeo. Am Pkw waren gestohlene Kennzeichen angebracht. Im Kofferraum fand die Polizei ein weiteres gestohlenes Kennzeichenpaar. Bei der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der 22-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen 19 Uhr stoppte ein Team der Verfügungseinheit in Höhe Sittensen den 30-jährigen Fahrer eines Sattelzuges. Der Mann zeigte einer Beamtin verfälschte Ladepapiere, mit denen er die Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts kaschieren wollte. Auch dieses Dokument fiel durch die Prüfung. Die Polizei leitete in diesem Fall ein Strafverfahren wegen Fälschung beweiserheblicher Daten und natürlich auch ein Bußgeldverfahren wegen der Überladung ein.

Vorfahrt missachtet

Vorwerk. Bei einem Verkehrsunfall auf der K 113 ist eine 58 Jahre alte Autofahrerin am Mittwochnachmittag verletzt worden. Ein 28-jähriger Autofahrer hatte die Kreisstraße gegen 16.30 Uhr mit seinem Opel von der Kurzen Straße in Richtung "An der Trift" überqueren wollen und dabei vermutlich nicht auf den von links kommenden und vorfahrtberechtigten Toyota der Frau geachtet. Bei der Kollision zog sich die 58-Jährge leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa fünftausend Euro.

21-jährige Autofahrerin bei Unfall verletzt

Brümmerhof. Am frühen Mittwochmorgen ist eine 21-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der L 132 zwischen Brümmerhof und Steinfeld leicht verletzt worden. Die junge Frau war gegen 6 Uhr früh mit ihrem VW Polo auf der Landesstraße in Richtung Ottersberg unterwegs, als der Kleinwagen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum kollidierte der Polo mit einem Straßenbaum. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund fünftausend Euro.

Betrügerisches Gewinnversprechen - Senior verliert viel Geld

Visselhövede. Unbekannte Betrüger haben einen Senioren aus Visselhövede in den vergangenen Tagen um rund fünfzigtausend Euro gebracht. Der Mann hatte zu Wochenbeginn per Telefon ein Gewinnversprechen erhalten. Wie es in diesen Betrugsfällen üblich ist, machten die vermutlich aus dem Ausland agierenden Täter die Gewinnausschüttung zunächst von der Zahlung mehrerer Gebühren abhängig. Der Senior überwies im Verlauf des telefonischen Kontakts mit den Tätern mehrere Summen auf ausländischen Konten. Eine Verwandte wurde darauf aufmerksam, stoppte die Geldtransfers und ließ das Konto für weitere Transaktionen sperren.

E-Scooter geklaut

Rotenburg. Unbekannte haben am Dienstagvormittag in der Gerberstraße den E-Scooter einer 16-Jährigen gestohlen. Die Jugendliche stellte den schwarzen Elektroroller des Herstellers MegaMotion unverschlossen auf dem Gelände einer Arztpraxis gegenüber des Ratsgymnasiums ab. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren hundert Euro aus.

E-Scooter geklaut

Zeven. Am Mittwochabend ist in der Danziger Straße ein E-Scooter gestohlen worden. Den schwarzen Elektroroller des Herstellers Changzhou vom Typ Niu mit dem Versicherungskennzeichen 295BFC hatte ein 17-jähriger Zevener zwischen 20 und 21 Uhr unverschlossen an einer Hauswand abgestellt. Als der Jugendliche wieder losfahren wollte, war sein Roller weg. Hinweise erbittet die Zevener Polizei unter Telefon 04281/9592-0.

