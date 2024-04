Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Gestohlene E-Scooter sichergestellt ++ Bild in der digitalen Pressemappe ++

Bild-Infos

Download

Rotenburg (ots)

Gestohlene E-Scooter sichergestellt

Rotenburg. Am Freitagmorgen kontrollierten Beamte des Rotenburger Streifendienstes in der Mühlenstraße zwei 11-Jährige auf E-Scootern. Einer der E-Scooter hatte kein und der andere ein altes Versicherungskennzeichen. Die Kinder machten widersprüchliche Angaben zur Herkunft der Scooter, sodass diese einbehalten wurden. Wenig später wurden dem Ermittlungsdienst in der Nähe des Heimathauses zwei verdächtige Personen gemeldet. Hierbei stellten die Beamten erneut die bereits bekannten 11-jährigen Jungen fest. Wieder hatte jeder von ihnen einen E-Scooter. Auch diese wurden durch die Beamten sichergestellt. Überprüfungen auf der Dienststelle ergaben, dass die E-Scooter gestohlen wurden. Einigen Eigentümern konnte die frohe Botschaft bereits überbracht werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Im Rahmen der weiteren Streifenfahrt fiel in der Bremer Straße zusätzlich ein 29-jähriger Mann auf, der einen E-Scooter mit einem schwarzen und damit alten Versicherungskennzeichen führte. Der E-Scooter wurde ebenfalls sichergestellt. Der 29-Jährige muss sich jetzt wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell