Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.05.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: 39-Jährige verletzt Polizisten

Eine 39-Jährige verletzte am Montagabend bei einem Polizeieinsatz in Heilbronn einen Polizisten. Zuvor waren die Beamten gegen 21 Uhr zu einem Schnellimbiss in die Wollhausstraße gerufen worden, da dort eine Frau laut herumschreien und schimpfen würde. In der Wilhelmstraße trafen die Polizisten dann auf die 39-Jährige. Diese versuchte zunächst zu flüchten, weshalb sie am Arm festgehalten wurde. Daraufhin warf sie eine gefüllte Getränkedose sowie einen Joghurtbecher in Richtung der Beamten. Die Dose traf einen der beiden Polizisten am Kopf. Da die Frau zur Dienststelle gebracht werden sollte und eine weitere Eskalation nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden ihr Handschellen angelegt. Während dieser Maßnahme wehrte sich die 39-Jährige weiter vehement und kratzte einen Polizisten am Arm. Auf der Dienststelle wurde sie durch einen Arzt begutachtet, welcher die Frau anschließend in einem Krankenhaus unterbringen konnte. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte sie die eingesetzten Beamten ohne Unterlass. Die 39-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn: Wohnmobil beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am vergangenen Wochenende in Heilbronn und flüchtete anschließend. Ein 37-Jähriger hatte sein Fiat Wohnmobil am Sonntagmittag gegen 12 Uhr in der Hafenstraße am Straßenrand abgestellt. Als er am nächsten Tag gegen 15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die Stoßstange beschädigt war. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn: Kind bei Unfall schwer verletzt

Ein 9-jähriges Kind wurde am Montagabend bei einem Unfall in Heilbronn schwer verletzt. Der Junge hatte gegen 17.30 Uhr mit seinem City-Roller die Winzerstraße gekreuzt. Dies nahm ein 21-Jähriger Autofahrer vermutlich zu spät wahr und erfasste den Jungen mit seinem Renault. Das Kind wurde umgehend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang ist noch Teil der Ermittlungen. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Sachschaden verursacht und geflohen - Wer hat was gesehen?

Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Montagmittag in Heilbronn und flüchtete anschließend. Der 58-jährige Besitzer eines Mercedes hatte diesen gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Lerchenstraße abgestellt. Als er gegen 14.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person brach am Montagmorgen in eine Wohnung in Heilbronn ein. Zwischen 1 Uhr und 9 Uhr verschaffte sich der oder die Unbekannte unbefugt Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in der Lixstraße. Im Inneren wurden dann gewaltsam drei Zimmertüren aufgebrochen und Bargeld entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Täter oder der Täterin machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Neudenau: Ein Verletzter bei Unfall

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagmorgen bei Neudenau. Gegen 9 Uhr war eine 39-Jährige mit ihrem Nissan auf der Landesstraße 526 von Bad Friedrichshall in Fahrtrichtung Billigheim unterwegs. Im Bereich einer scharfen Kurve geriet die Frau mit ihrem Fahrzeug vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu weit auf die Gegenfahrbahn, weshalb ihr Nissan mit einem entgegenkommenden VW Golf eines 54-Jährigen kollidierte. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Golf-Fahrer leichte Verletzungen zu.

Amorbach: Eine Verletzte nach Auffahrunfall

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagabend auf der Landesstraße 1095 bei Amorbach. Gegen 17 Uhr nahm eine 22-jährige Fiat-Fahrerin vermutlich zu spät wahr, dass die vor ihr fahrende 29-Jährige ihren Ford verkehrsbedingt anhalten musste, weshalb sie, trotz Bremsens und eines Ausweichversuchs, auf den Ford auffuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde die Ford-Fahrerin leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Zur Bergung beider nicht mehr fahrbereiter Fahrzeuge war ein Abschleppdienst im Einsatz.

Neckarsulm: Von der Straße abgekommen und geflüchtet - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person verursachte mit ihrem silbernen Fahrzeug am Sonntagabend in Neckarsulm Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro und flüchtete anschließend. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der oder die Unbekannte zwischen 18.40 Uhr und 18.45 Uhr mit seinem oder ihrem Fahrzeug nach links von der Rötelquerspange ab und kollidierte mit der dortigen Fahrbahntrennung. Durch den Aufprall wurden sieben Teilstücke der Fahrbahntrennung beschädigt und Bruchteile wurden auf den Richtungsfahrbahnen nach Neckarsulm und Heilbronn verteilt. Zu Folgeunfällen kam es nicht. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Kochendorf: Automaten aufgebrochen - Wer hat was gesehen?

Unbekannte brachen am Wochenende mehrere Münzautomaten eines Waschparks in Kochendorf auf. Zwischen Samstagabend, 19.30 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, machten sich der oder die Täter an den Automaten in der Bergrat-Bilfinger-Straße zu schaffen und verursachten Sachschaden von mehreren tausend Euro. Erbeutet wurde nichts. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Friedrichshall, Telefon 07136 98030, zu melden.

