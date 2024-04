POL-ROW: ++ E-Bike mit Anhänger aus Carport gestohlen ++ Seniorin beim Einkaufen bestohlen ++ E-Scooter in der Gerberstraße gestohlen ++ Frisierter E-Scooter ++

Rotenburg (ots) - Vandalismus an der Grundschule Sottrum. Unbekannte haben im Verlauf des Osterwochenendes ärgerlichen Schaden an der Ahauser Grundschule an der Verdener Straße angerichtet. Sie beschädigten zehn Fassadeplatten und demolierten ein Fallrohr. Die Polizei spricht von einem Schaden von rund eintausend Euro und bittet unter Telefon 04264/83646-0 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Rotenburg ...

