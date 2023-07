POL-BN: Foto-Fahndung: Einbruch in Bonn-Buschdorf - Wer kennt diese Personen?

Bonn (ots) - Am 10.07.2023, in dem Zeitraum zwischen 17:45 und 18:10 Uhr, machten sich Unbekannte an einem auf der Straße "An der Pfaffenmütze" geparkten Pkw zu schaffen. Nach der Spurenlage schlugen sie mit einem Stein eine Seitenscheibe des Autos ein und entwendeten aus dem Wageninnern eine hochwertige ...

mehr