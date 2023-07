Polizei Bonn

POL-BN: Diebstahl aus geparktem Auto in Bonn-Graurheindorf - Unbekannte schlugen Seitenscheibe ein und entwendeten Umhängetasche - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Am 10.07.2023, in dem Zeitraum zwischen 17:45 und 18:10 Uhr, machten sich Unbekannte an einem auf der Straße "An der Pfaffenmütze" geparkten Pkw zu schaffen.

Nach der Spurenlage schlugen sie mit einem Stein eine Seitenscheibe des Autos ein und entwendeten aus dem Wageninnern eine hochwertige Umhängetasche, in der sich neben einer Geldbörse mit Bargeld auch diverse persönliche Dokumente und Bankkarten befanden. Mit ihrer Beute verließen sie den Ort des Geschehens unerkannt.

Das zuständige KK 15 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

