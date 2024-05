POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Pkw

Aalen (ots) - Durlangen: Zwei Verletzte bei Motorradunfall Am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr befuhr ein 18-jähriger Motorradfahrer die K3256 von Durlangen kommend in Richtung Täferrot. In einer Rechtskurve geriet er aufgrund eines Fahrfehlers auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einer entgegenkommenden 33-jährigen Motorradfahrerin. Die 33-Jährige wurde durch den Aufprall nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen ...

mehr