POL-EL: Lathen - Nissan beschädigt

Nordhorn (ots) - Am Mittwoch kam es an der Neuenhauser Straße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Eine 72-jährige Fahrerin eines Mitsubishi rangierte ihren Pkw gegen 14.35 Uhr in die Parklücke auf dem dortigen Parkplatz. Vermutlich verwechselte sie dabei das Gas- mit dem Bremspedal und fuhr über die Neuenhauser Straße in eine Baustelle auf der gegenüberliegenden Straße. Dabei beschädigte sie zwei weitere Pkw. Die ...

