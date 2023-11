Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Feuerwehr öffnet Tür für Rettungsdienst

Schiffdorf (ots)

In den Morgenstunden, des 03. November 2023, wurde die Ortsfeuerwehr Schiffdorf gemeinsam mit Rettungsdienst und Polizei in die Straße Große Litt nach Schiffdorf alarmiert. Ein Pflegedienst alarmierte den Notruf gegen 8 Uhr, weil eine zu betreuende Person die Tür nicht mehr öffnete.

Die Feuerwehr öffnete die Tür und unterstützte den Rettungsdienst in Form einer Tragehilfe. Abschließend wurde die Tür wieder so hergerichtet, dass diese verschlossen werden konnte. Die Einsatzstelle wurde abschließend an die Polizei übergeben.

