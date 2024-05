Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240510-2: Jugendliche zusammengeschlagen und ausgeraubt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Polizei fahndet derzeit nach mehreren Jugendlichen, die im Verdacht stehen, am Mittwochabend (8. Mai) zwei 14-Jährige in Bergheim zusammengeschlagen und ausgeraubt zu haben. Einer der Tatverdächtigen soll längere dunkelblonde Haare, ein anderer einen tätowierten Unterarm gehabt haben. Ein Täter habe eine weiße Hose getragen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die verletzten Geschädigten in ein Krankenhaus.

Die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 21 suchen Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können oder verdächtige Feststellungen zur Tatzeit gemacht haben. Angaben nehmen die Sachbearbeiter unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen soll sich gegen 20 Uhr eine Gruppe Jugendlicher im Bereich der Grillhütten zwischen den Straßen "Am Schwarzwasser" und "An der Erft" aufgehalten haben. Die beiden Geschädigten seien dort zeitgleich zu Fuß in Richtung Bergheim-Ahe unterwegs gewesen. Einer der Geschädigten sei von einigen Maskierten von hinten angegriffen worden. Mehrere Tatverdächtige hätten auf ihn eingeschlagen und sein Mobiltelefon entwendet. Sein Begleiter sei ebenfalls angegriffen worden und man habe versucht, ihn auszurauben. Die Unbekannten flüchteten danach in Richtung Ahe.

Alarmierte Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung nach den Verdächtigen ein, sicherten Spuren, stellten Beweismittel sicher und fertigten eine Anzeige. (rs)

