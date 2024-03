Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Landesfahndungstag 2024

Erfurt (ots)

Den Dienststellen der Thüringer Polizei gelang im Zuge des Landesfahndungstages am Donnerstag, 7. März 2024, die Vollstreckung zahlreicher offener Haftbefehle. In der Zeit von 06:00 Uhr bis 21:00 Uhr waren 305 Beamte aller Landespolizeiinspektionen, der Autobahnpolizeiinspektion sowie der Bereitschaftspolizei am Einsatz beteiligt. Ursächlich für die zu vollstreckenden Haftbefehle waren nicht beglichene Geldbußen sowie Straftaten, schwerpunktmäßig Körperverletzungs-, Eigentums- und Betrugsdelikte. Es wurden 144 Haftbefehle gegen 122 betroffene Personen vollstreckt. 11 Personen wurden in Justizvollzugsanstalten und 2 in eine Jugendstrafanstalt verbracht. Die 13 inhaftierten Personen verbüßen in der Summe 2797 Tage. Weiterhin wurden über 42.000 Euro (Geldstrafen und Gebühren) eingezogen. Bei einer Haftbefehlsvollstreckung wurden in einer Wohnung ein kg Marihuana (Cannabisblüten), mehrere Cannabispflanzen sowie eine Aufzuchtanlage aufgefunden und beschlagnahmt.

