LPD-EF: Landesweite Proteste der Landwirte am 31. Januar 2024

Erfurt (ots) - Am Montag finden bundesweite Demonstrationen der Landwirte in Deutschland statt. In Thüringen hat der Thüringer Bauernverband für Montag 08.00 - 11.00 Uhr eine Demonstration auf dem Erfurter Juri-Gagarin-Ring angemeldet. Daher kann es bereits in den frühen Morgenstunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen in Thüringen kommen, da die teilnehmenden Landwirte mit ihren Traktoren als Sternfahrt aus allen ...

mehr