LPD-EF: Thüringer Polizei auf Thüringen Ausstellung in Erfurt, 24. Februar bis 3. März 2024

Wie bereits im vergangenen Jahr, wird die Thüringer Polizei auch in 2024 auf der Thüringen Ausstellung präsent sein. Im Eingangsbereich der Halle 3 werden an unserem Messestand Beamtinnen und Beamte aus verschiedenen Bereichen der Polizei für Fragen und Gespräche zur Verfügung stehen.

Zu Karrieremöglichkeiten wird das Team der Nachwuchsgewinnung informieren. Kriminalpolizeiliche Tipps und Hinweise zur Sicherheit geben die Kommissare der Beratungsstellen. Darüber hinaus werden Beamtinnen und Beamte aus speziellen Bereichen des Landeskriminalamts, der Bereitschaftspolizei und der Autobahnpolizei ihre Dienststellen präsentieren, Aufgaben vorstellen und als Gesprächspartner zur Verfügung stehen. Last but not least werden an mehreren Tagen unsere Diensthundführer unter anderem mit Mona, Dox, Bella, Henry und Xenia zugegen sein und Fragen beantworten.

Der Besuch des Standes der Thüringer Polizei lohnt sich also ab dem ersten Tag.

