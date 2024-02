Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Zeugenhinweis mutmaßlichen Dieb vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (20.02.2024) einen 26-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, einen Geldbeutel mit 200 Euro Bargeld in einer Gaststätte an der Nadlerstraße gestohlen zu haben. Ein 27-jähriger Mann hielt sich zwischen 20.15 Uhr und 21.00 Uhr in der Gaststätte auf und erhielt gegen 21.15 Uhr eine Bankbenachrichtigung über eine Abbuchung mit seiner Kreditkarte in einem Geschäft am Leonhardsplatz. Offenbar hatten Unbekannte in der Gaststätte seinen Geldbeutel mit Bargeld und seiner Kreditkarte aus seiner Umhängetasche gestohlen. Ermittlungen führten die Polizeibeamten zum Geschäft in dem der mutmaßliche Dieb Zigaretten gekauft hatte. Der Ladenbesitzer erkannte den Tatverdächtigen gegen 23.00 Uhr im Bereich des Leonhardsplatzes wieder und rief erneut die Polizei. Bei der Durchsuchung des 26-Jährigen fanden die Beamten Zigaretten sowie Bargeld in Höhe von über 200 Euro. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie den Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß.

